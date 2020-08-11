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Merkez Bankası'ndan likidite hamlesi geldi.

Bankadan yapılan açıklamada "Likidite yönetimi çerçevesinde 12 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkân limitleri sıfırlanmıştır" denildi.

Açık piyasa işlemleri, Merkez Bankası tarafından finans piyasasındaki kısa vadeli faiz oranlarının politika faizi etrafında oluşmasını sağlamak ve likiditeyi düzenlemek için kullanılır.

Merkez, bu son hamlesiyle arzını düşürerek, TL'nin değerini korumayı hedefliyor.