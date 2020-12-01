Merkez Bankası'ndan altın e-postası

Türkiye’deki 18 işletme, aralıksız altın arama ve üretim faaliyetlerini sürdürüyor. Üretilen altın, Türkiye’deki 4 rafineride işleniyor ve saf hale getiriliyor. Merkez Bankası, bugüne dek üretilen yerli altının tamamını, Londra’da geçerli uluslar arası ons fiyatı üzerinden Türk Lirası (TL) ödeyerek satın aldı.

ARALIK AYINDA DA ALMAYACAK

Banka, 1 Kasım’da yerli üretim altın alımını durdurdu. Merkez Bankası’nın Aralık’ta izleyeceği politika merakla bekleniyordu. Banka’nın pozisyonu ortaya çıktı. Merkez Bankası’ndan, ilgili birimlere bugün gönderilen e-postada, “cevherden üretilen standart altınlar için Aralık ayında ön alım hakkının kullanılmayacağı” bildirildi.



Altın sektörü temsilcileri, HABERTÜRK’ün sorusu üzerine, Merkez Bankası’ndan bir e-posta’nın geldiğini doğrulayarak, “Merkez Bankası, altın almayacağını ilgili birimlere iletti. İşletmeler, bu durumda yasa gereği borsaya kote bankalar ya da finansal kuruluşlara altını satacaklar. Londra Metal Borsası baz alınarak” dedi.

21.5 MİLYAR DOLARA ÇIKTI

Altın ithalatı da rekordan rekora koşuyor. Ekim ayı sonunda altın ithalatı 21.5 milyar dolara ulaştı. Yıl sonu, 23-24 milyar dolar hesaplanıyor. Bu, tüm zamanların rekoru olarak kayda geçti. Sektör kaynakları, önceki yıllarda altın ithalatının yıllık 10 milyar dolar dolayında seyrettiğine işaret etti.

TÜRKİYE’NİN ALTIN MADENİ

Türkiye'nin, altın madeni potansiyeli 6 bin 500 ton dolayında bulunuyor. Bunun yaklaşık bin 500 tonu rezerve dönüştürüldü. Geçen yıl altın üretiminde Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı. 38 ton üretim yapıldı. Bu yıl 45 ton üretim hedefleniyor. İzleyen 15 yılın sonunda da ithal edilen yıllık 160 ton altının üretilmesi amaçlanıyor.