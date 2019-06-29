Merkez Bankası kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranını indirdi. Karar 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak. Ayrıca karar çerçevesinde Türk Lirası ile yapılan işlemlerde aylık gecikme faiz oranı yüzde 2.40'a indirildi. Türk Lirası ile yapılan işlemlerde aylık azami faiz oranı yüzde 2'ye düşürüldü.

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