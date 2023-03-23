ANKETLER NE DİYOR?
Bugün ise ağırlıklı olarak Merkez'in faizi sabit bırakması bekleniyor. AA Finans'ın 22 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin çoğu politika faizinin yüzde 8.50'de sabit bırakılmasını beklediğini bildirdi. Ekonomistlerden 8'i mevcutta yüzde 8.50 düzeyinde bulunan politika faizinin 50 baz puan düşürüleceği yönünde görüş bildirirken, 14'ü politika faizinin sabit tutulacağını öngördü.
Reuters anketine katılan 18 ekonomistin tahminlerinin medyanı da Merkez'in bugün politika faizini yüzde 8.50 seviyesinde sabit bırakacağı yönünde oldu. Ancak ankete katılan altı kurum politika faizinin 50 baz puan daha indirileceği tahmininde bulundu.