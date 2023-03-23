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SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararını açıklanıyor! TCMB 2023 Mart ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

2023 Mart ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

FED'in 25 baz puanlık faiz artırımına gitmesinin ardından gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Bu noktada, Merkez Bankası faiz kararı ile ilgili araştırmalar da artış gösterdi. Merkez'den ağırlıklı olarak faizi sabit bırakması beklenirken, 50 baz puanlık indirim de ihtimaller arasında görülüyor. İşte, 2023 Mart ayı Merkez Bankası faiz kararı ile ilgili merak edilenler...

Giriş: 23.03.2023 - 12:06 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Merkez Bankası faiz kararı son dakika... Yurtiçi piyasaların gözü Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Dün akşam FED'in 25 baz puanlık artırımının ardından Merkez Bankası'nın nasıl bir karar alacağı merak konusu oldu. Bu doğrultuda, "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" sorusunun yanıtı ekonomi gündeminin en çok araştırılan konusu durumunda bulunuyor. Hatırlanacağı gibi, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) geçen ay politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 50 baz puan indirerek yüzde 8.5'e çekmişti. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar

  • MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Merkez Bankası, faiz kararını bugün saat 14.00'de açıklayacak.

  • ANKETLER NE DİYOR?

    Bugün ise ağırlıklı olarak Merkez'in faizi sabit bırakması bekleniyor. AA Finans'ın 22 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin çoğu politika faizinin yüzde 8.50'de sabit bırakılmasını beklediğini bildirdi. Ekonomistlerden 8'i mevcutta yüzde 8.50 düzeyinde bulunan politika faizinin 50 baz puan düşürüleceği yönünde görüş bildirirken, 14'ü politika faizinin sabit tutulacağını öngördü.

    Reuters anketine katılan 18 ekonomistin tahminlerinin medyanı da Merkez'in bugün politika faizini yüzde 8.50 seviyesinde sabit bırakacağı yönünde oldu. Ancak ankete katılan altı kurum politika faizinin 50 baz puan daha indirileceği tahmininde bulundu.

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos
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