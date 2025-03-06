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        Haberler Bilgi Ekonomi SON DAKİKA: MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI! Merkez Bankası Mart ayı faiz kararı ne oldu? 2025 TCMB Mart ayı PPK faiz kararı düştü mü?

        Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! 2025 TCMB Mart ayı PPK faiz kararı ne oldu, yüzde kaç?

        2025 Mart ayı Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım sona erdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Mart ayı faiz kararını bugün duyurdu. TCMB, yılın ilk faiz kararını ocak ayında açıklamış ve faizi 250 baz puan indirerek yüzde 45'e çekmişti. Yatırımcılar, Merkez Bankası'nın yılın ikinci faiz indirimini yapıp yapmayacağını merak ediyordu. Peki, Merkez Bankası Mart ayı faiz kararı ne oldu, yüzde kaç, faiz indirimi geldi mi? İşte, 2025 TCMB Mart ayı PPK faiz kararı hakkında detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2025 - 14:27 Güncelleme: 06.03.2025 - 14:57
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        • 1

          Merkez Bankası faiz kararı son dakika açıklandı! Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) yılın ikinci faiz kararını bugün kamuoyu ile paylaştı. Banka, ocak ayında politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45'e çekmişti. TCMB’nin faiz indirimini sürdürüp sürdürmeyeceği merak konusuydu. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımlarını direkt olarak etkileyen 2025 TCMB Mart ayı PPK faiz kararı belli oldu. Peki, Merkez Bankası Mart ayı faiz kararı ne oldu, yüzde kaç, faiz indirimi geldi mi?

        • 2

          MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI

          Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) yılın ikinci faiz kararını açıkladı.

          Buna göre PPK politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan indirerek yüzde 42.5'e düşürdü.

        • 3

          MERKEZ BANKASI'NDAN FAİZ İNDİRİMİ

          Böylece aralık toplantısında Şubat 2023'ten bu yana ilk faiz indirimi kararı alan Merkez Bankası politika faizini 3 toplantı üst üste 250 baz puan indirmiş oldu.

        • 4

          "ANA EĞİLİM GERİLEDİ"

          PPK'dan yapılan açıklamada ocak ayındaki yükselişin ardından şubat ayında enflasyonun ana eğiliminin gerilediği ifade edildi.

          Bu dönemde temel mal enflasyonunun görece düşük seyrini koruduğu belirtilen açıklamada "Hizmet enflasyonu ocak ayına özgü artışın ardından yavaşlamıştır. Yurt içi talep dördüncü çeyrekte öngörülenin üzerinde olmakla birlikte, enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde seyretmiştir. Öncü veriler bu destekleyici görünümün yılın ilk çeyreğinde de sürdüğünü ima etmektedir. Para politikası duruşunun kredi ve mevduat piyasaları ile iç talep üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir" denildi.

        • 5

          "ENFLASYON BEKLENTİLERİ İYİLEŞME SERGİLEMEKTE"

          Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiği vurgulanan karar metni şu şekilde devam etti:

          "Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile dezenflasyon sürecini güçlendirmektedir. Maliye politikasının artan eşgüdümü de bu sürece önemli katkı sağlayacaktır. Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Bu doğrultuda, politika faizi; enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilimi ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir."

        • 6

          PPK TOPLANTI TARİHLERİ

          17 Nisan 2025

          19 Haziran 2025

          24 Temmuz 2025

          11 Eylül 2025

          23 Ekim 2025

          11 Aralık 2025

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