Almanya'dan kritik koronavirüs açıklaması geldi. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in karantina süresinin bittiği, bugünden itibaren başbakanlıkta mesaiye başlayacağı duyuruldu.

Alman şansölye 23 Mart'ta kendisini karantinaya aldığını açıklamıştı.