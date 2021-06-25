Merkel'den göç anlaşması açıklaması

AA

Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB liderlerinin Türkiye ile göç anlaşması için 3 milyar euronun üzerinde anlaştıklarını açıkladı.

Merkel, AB Liderler Zirvesi öncesinde Federal Meclis’te yaptığı konuşmada, AB Konseyinin ve Komisyonunun göç konusundaki kilit ülkelerle ortaklıklar kurulması için adımlar atılmasına ilişkin öneriler sunmasını istemişti.

Bunun yanı sıra zirvede AB Komisyonundan AB’nin Türkiye ile yaptığı göç iş birliğinin finansmanının devamı için somut teklif sunmasını beklediklerini belirten Merkel, Türkiye’de 3,7 milyon Suriyelinin kayıtlı olduğunu anımsatmıştı.

Türkiye ile görüşmelerde Gümrük Birliği'nin modernleştirilmesinin ilerletilmesinin yanında sağlık, iklimin korunması ve terörle mücadele gibi konuların da ele alınması gerektiğini anlatan Merkel, Türkiye ile hukuk devleti ve temel haklarının uygulanması alanlarında görüş ayrılıkları olmasına rağmen stratejik iş birliğinin ilerletilmesi gerektiğini kaydetmişti.