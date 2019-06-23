İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yenilenen seçimlerle ilgili değerlendirmede bulundu. Akşener, "Şimdi herkes başını iki elinin arasına almalıdır, seçimi doğru okumalıdır. Milletimiz ben yaptım oldu diyenlere söz de, karar da benim demiştir. Milletimiz bu ülkenin tapusu ortaktır ve ben de hissedarım demiştir" diye konuştu.

Akşener'in açıklamalarından satır başları:

Aziz milletimiz 31 Mart seçimlerinin ardından 6 Mayıs'ta YSK eliyle yapılan sandık darbesine olgunlukla ve kararlı cevap vermiştir

Demokrasi tarihimiz millet iradesini yok sayanlara bizzat milletimizin verdiği derslerle doludur. Millitemiz bu zihniyetin kulağını çekmiştir. İstanbul'u biraz morartmıştır.

İstanbullu ve İstanbul'da yaşayan tüm hemşehrilerime tek tek teşekkür ediyorum. Üsküdar'da ikamet eden İstanbullu olarak komşularıma teşekkür ediyorum. Bu seçimin kazananı milli iradedir, Türk milletidir, İstanbul'dur

"SAYIN İMAMOĞLU'NA BAŞARILAR DİLİYORUM"

Şimdi herkes başını iki elinin arasına almalıdır, seçimi doğru okumalıdır. Milletimiz ben yaptım oldu diyenlere söz de, karar da benim demiştir. Milletimiz bu ülkenin tapusu ortaktır ve ben de hissedarım demiştir.

İstanbullu hemşehrilerim sayın Ekrem İmamoğlu'nu 23 Haziran'da bir kez daha seçerek gasp edilen hakkını teslim etmiştir. Türk Milletine verdiği demokrasi dersi için bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Sayın Ekrem İmamoğlu'na başarılar diliyorum. Milletimiz müsterih olsun artık biz varız, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.