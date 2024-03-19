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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Meral Akşener: Kefil olduğum yamuk çıktı

        Meral Akşener: Kefil olduğum yamuk çıktı

        İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Bir daha başkalarına, yabancılara kefil olmayacağım. Çünkü kefil olduğum yamuk çıktı. Bu yamuklukları düzelteceğiz inşallah" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 15:10 Güncelleme: 19.03.2024 - 15:10
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        Meral Akşener: Kefil olduğum yamuk çıktı
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        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bu seçimlerde ayrı girmeye karar verdiğimiz andan itibaren büyükşehir belediye başkanlarının partimizin içine ellerini değil gövdelerini koyduklarını gördük." dedi.

        Akşener, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Antalya'da ilk olarak Serik ilçesinde esnafı ziyaret etti.

        Partisinin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nesrin Ünal ve Serik Belediye Başkan adayı Mehmet Habalı'nın da eşlik ettiği Akşener, dükkanları gezerek esnafla sohbete etti.

        Esnafa bol kazançlar dileyen Akşener, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi, partisinin adaylarına oy istedi.

        Akşener, yaptığı konuşmada, esnaf ziyareti sırasında başka partiler hakkında konuşmadığını sadece dertleri öğrendiğini belirtti.

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        Seçmenlerin verdiği karara her zaman uyacaklarını dile getiren Akşener, atanamayan öğretmenlerden, 10 bin lira ile geçinmek zorunda kalan emeklilerden oy istediklerini söyledi.

        Türkiye'deki kutup siyasetinin kendilerini ittifaka mecbur bıraktığını vurgulayan Akşener, 2019'da muhalif seçmeni ayağa kaldırmak amacıyla CHP ile yaptıkları ittifakta 19 ilçe ve 4 belde belediye başkanlığı kazandıklarını hatırlattı.

        Bu ittifakı yaparken amaçlarının Türkiye'nin kazanması olduğunu anlatan Akşener, "İstanbul, Ankara, Antalya, Adana gibi büyükşehirleri kazandık. 30 yıldır aktif politika yapıyorum. Serikli bir kardeşinizi emniyet genel müdürü tayin ettiğim için zamanında yemediğim sopa, söylenmeyen küfür kalmamıştı. O dönem Serik'e geldim ve 'Yolumdan dönmeyeceğim. Bu imzayı buradan kaldırmayacağım.' dedim. Hatırlayın. Bunu niye hatırlattım. Şimdi o Akşener olarak sizden oy istiyorum." diye konuştu.

        "HER ŞEHİRDE AYNISI OLDU"

        Birçok partiyle pek çok siyasi mücadele verdiklerini ifade eden Akşener, şöyle konuştu:

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        "DYP'de politikaya başladım. ANAP ile rakiptik ama birbirimizin içine elimizi hiç sokmadık. Birbirimizin partisinden teşkilatı mahvedecek, teşkilatları ortadan kaldıracak eylemde bulunmadık. Benim yaşımdakiler hatırlayacaktır. Bu seçimlerde ayrı girmeye karar verdiğimiz andan itibaren büyükşehir belediye başkanlarının partimizin içine ellerini değil gövdelerini koyduklarını gördük. Serikliler henüz 40 yaşındaki Akşener'in aldığı tutumu bilir. Buradan ahlak, dürüstlük çıkmaz. Buradan abidik gubidik çıkar. Ben de Meral Akşener'sem bu abidik gubidikleri bu arkadaşlara yedirmezsem namerdim. Utanmadan, arlanmadan partimizin bütün mensuplarına teklifte bulundular. Her şehirde aynısı oldu. İnanamayacağınız bir biçimde meğer İYİ Partilileri, CHP'den seçilen büyükşehir belediye başkanları maraba görüyormuş, yancı görüyormuş."

        "KEFİL OLDUĞUM YAMUK ÇIKTI"

        Akşener, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda kaldığı süreçte yaşananlara da değinerek, şunları kaydetti:

        "Sayın Muhittin Böcek Beyefendi hastalandığı zaman kendisi şahittir. Pek çok insan geldi gitti 'Yerine birini seçelim. Sen onay ver.' dediler. Ben de 'Olmaz. Hasta bir insana bu yapılmaz. Yapılması doğru değil.' dedim. Karşılığı ne oldu. Partimin içinde ne kadar hadi eyvallahcı arkadaş varsa almak oldu. Bir daha başkalarına, yabancılara kefil olmayacağım. Çünkü kefil olduğum yamuk çıktı. Bu yamuklukları düzelteceğiz inşallah. Bir karar vereceksiniz. Hasta halinde 'Hadi bakayım bunu değiştirelim şunu koyalım.' diyenlerin karşısında dimdik duran bir Meral Akşener ama iyileştikten sonra o Meral Akşener'in partisine elini sokan bir anlayış. Buna karşılık her şeyi açık net adaylarımız. Ya dümencilere ya da dürüstlere ya namertlere ya da mertlere oy vereceksiniz."

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