15 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye karşı yaptırım tehdidi için alınması gereken önlemleri sıraladı. Akşener, "Daha önce yaptığını yine yapacağını söylüyor. İktidarınız ise susuyor. Milletimizi ekonomik yaptırımlara karşı nasıl koruyacaksınız" dedi.
İYİ Parti lideri Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, FETÖ'cülerin Türkiye karşıtı lobi yaptığını iddia ederek, "Cumhuriyet ve değerleriyle bir an önce barışın. Dışarıdaki güvenliğin içeride başladığı bilinciyle demokratik mekanizmaları yeniden çalıştırın. TBMM'yi yeniden işlevsel hale getirin. Devlet işini parti işinden ayrı tuttuk. Gün o gündür ki tek bir parti vardı, al-bayrak partisidir dedik" ifadelerini kullandı.
EKONOMİK YAPTIRIMLARA KARŞI ÖNLEM
ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye karşı yaptırım tehdidine değinen Akşener, "ABD Başkanı'nın arabuluculuk ifadesine dikkat etmek gerektiğine inanıyorum. Bu ifadeyi vahim bir durumun dışavurumu olarak değerlendiriyorum. Barış Pınarı Harekatı'na paralel olarak PKK/PYD/YPG ile bir müzakere mi planlanıyor? Trump, kuvvetler ayrımının güçlü olduğu bir ülkenin başkanı. Kendine karşı bir azil süreci olduğu gibi bir de seçimler var. Devletimizin ve yüce milletimin çıkarını Trump'ın seçim kampanyasına kurban etmeyin. Daha önce yaptığını yine yapacağını söylüyor. İktidarınız ise susuyor" dedi.
Akşener sözlerini şöyle sürdürdü:
"Milletimizi ekonomik yaptırımlara karşı nasıl koruyacaksınız. Biz yapılması gerekeni söyleyelim; zarar görecek ihracatçılarımızı, sanayicilerimizi tespit edip sektörel sıkıntılara çözüm getirin. İhracatçımız için alternatif pazar bulun. ABD'den ithal mal eden sanayicilerimize yol gösterici olun. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı kalkınma ajanslarını ekonomik olumsuzlukları en aza indirecek bölgesel politikalara başlayın. Yine tehdit etmemesi için adımlar atın. İthalat pazarı seçeneklerini zenginleştirin. Varlık Fonu'nda sanayimizi dönüştürmede ve ithalat pazarını kurun. Bir an önce sermaye piyasalarını derinleştirin."
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