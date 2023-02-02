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Meral Akşener'den Sinan Ateş'in ailesine taziye ziyareti

İYİ Parti lideri Meral Akşener, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in babaevinde taziye ziyaretinde bulundu. Ziyaret sonrası Akşener, "Olayın takipçisi olacağım" dedi

Giriş: 02.02.2023 - 15:14 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Meral Akşener'den Sinan Ateş'in ailesine taziye ziyareti
DHA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in baba evine taziye ziyaretinde bulundu. Akşener, "Olayın takipçisi olacağım" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'nın Çankaya ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş'in baba evini ziyaret etti.

Sinan Ateş'in aile bireyleriyle bir araya gelen Akşener'e, İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, İl Başkanı Mehmet Hasanoğlu ve partililer eşlik etti. Yaklaşık 1 saat Sinan Ateş'in aile bireyleriyle görüşen Akşener, ziyaret bitiminde "Olayın takipçisi olacağım" dedi.

Akşener, ziyaretinin ardından İstanbul'a hareket etti.

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