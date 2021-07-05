Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu

AÇIKLANDI! Memur ve emekli Temmuz zammı | SON DAKİKA: Emekli ve memur zammı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Yılın ikinci yarısında uygulanmak üzere temmuz ayında memur maaşlarına ve emekli memur aylıkları ile SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 8.45 oranında zam yapılacak.

TÜFE DİKKATE ALINIYOR

Memur maaşı ve emekli aylıklarında yapılacak artışlarda doğrudan tüketici fiyat endeksi (TÜFE) dikkate alınıyor. Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına bu ay yüzde 8.45 oranında zam yapılacak. Memur maaşları ile Emekli Sandığı’ndan ödenen emekli aylıklarına da aynı şekilde yüzde 8.45 oranında artış yapılacak.

Memur maaşlarına yapılan artışın 3 puanı toplu sözleşme zammından, kalanı da ocak – haziran dönemindeki enflasyon farkından kaynaklanıyor.

MEMUR MAAŞLARI (Net / TL) UNVAN VE DERECE Ocak Temmuz Vali 14.835 16.089 Genel müdür (1/4) 14.917 16.177 Şube müdürü (Lisans - 1/4) 7.862 8.526 Memur (Lisans - 9/1) 4.866 5.277 Öğretmen (1/4) 6.074 6.587 Kaymakam 1. sınıf (1/4) 13.671 14.826 Başkomiser (3/1) 7.858 8.522 Polis memuru (8/1) 6.883 7.465 Uzman doktor (1/4) 9.337 10.126 Hemşire (Lisans - 5/1) 5.893 6.391 Mühendis (1/4) 8.025 8.703 Teknisyen (Lise - 11/1) 5.063 5.491 Araştırma görevlisi (7/1) 7.621 8.265 Vaiz (1/4) 6.311 6.844 Avukat (1/4) 7.663 8.311 En düşük memur maaşı 4.500 4.880 Maaş hesaplamalarında eşi çalışmayan kişiye ödenen aile yardımı ve 0-6 yaş grubu 2 çocuk yardımı esas alınmıştır

EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI (TL) Ocak Temmuz Müsteşar (1/1) 10.886 11.806 Genel müdür (1/1) 9.622 10.435 Şube müdürü (Lisans - 1/4) 3.692 4.004 Memur (Lisans - 1/4) 3.612 3.918 Öğretmen (1/4) 3.715 4.029 Kaymakam 1. sınıf (1/4) 6.307 6.840 Başkomiser (1/4) 3.842 4.167 Polis memuru (8/1) 3.842 4.167 Hemşire (Lisans - 1/4) 3.611 3.916 Mühendis (1/4) 4.531 4.913 Teknisyen (Lise -1/4) 3.153 3.419 Profesör (1/4) 8.618 9.346 İmam-hatip 3.715 4.029 Avukat (1/4) 3.715 4.029 En düşük memur emekli aylığı 3.021 3.276 Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI VE EMEKLİ AYLIKLARI NE OLACAK?

Eşi çalışmayan, iki çocuklu en düşük memur maaşı 4 bin 500 TL’den 4 bin 880 TL’ye yükselecek.

Bu artışla en düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 420 TL’den 2 bin 624 TL’ye, en düşük esnaf BAĞ-KUR aylığı bin 763 TL’den bin 912 TL’ye, en düşük tarım BAĞ-KUR’lu aylığı da bin 662 TL’den bin 802 TL’ye yükselecek.

SSK’dan 2000 sonrasında emekli olanların aylıkları ocak ayında normalde bin 447 TL olacaktı. Ancak, geçen yıl nisan ayında en düşük emekli aylığı bin 500 TL’ye yükseltildiği için geçen yılın temmuz ve bu yılın ocak aylarında ayrıca bir artış yapılmadı. 2000 sonrası SSK emeklilerinin normal emekli aylığı bu aydan itibaren tekrar artmaya başlayacak.

EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI (TL) Ocak Temmuz SSK (2000 ÖNCESİ) 2.420 2.624 SSK (2000 SONRASI) 1.500 1.627 BAĞ-KUR (ESNAF) 1.763 1.912 BAĞ-KUR (TARIM) 1.662 1.802

OCAKTA MEMURLARA YÜZDE 7.36, SSK VE BAĞ-KUR’LULARA YÜZDE 8.36 ZAM YAPILDI

Memur maaşları ile emekli memur aylıklarına ocak ayında yüzde 7.36, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 8.36 oranında artış yapılmıştı.

ZAMMIN 1 PUANI CEBE GİRMEDEN ERİDİ

1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere doğalgaza yapılan yüzde 12 oranındaki zammın enflasyona doğrudan etkisi 0.2 puan, elektriğe yapılan yüzde 15 oranındaki zammın etkisi de 0.4 puan olacak. Elektrik ve doğalgaz zammının enflasyona doğrudan ve dolaylı etkisinin ise 1.1 puan olacağı hesaplanıyor. Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılan zammın 1.1 puanı daha cebe girmeden erimiş olacak.

KAMU İŞÇİLERİNİN ZAM PAZARLIĞI

Altı aylık enflasyon verisinin açıklanmasının ardından kamuda çalışan yaklaşık 700 bin işçinin zam pazarlığı da hızlanacak. Çalışma Bakanlığı ve işveren sendikasının önümüzdeki günlerde zam teklifini açıklaması bekleniyor.

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, 2021-2022 yıllarını kapsayan dönemde en düşük brüt ücretin 4 bin 800 liraya çıkartılarak ilk altı ay yüzde 20 zam yapılmasını, sonraki altı aylık dönemlerde ise enflasyon + yüzde 3 refah payı verilmesini istedi.