Toplu sözleşme zammında dördüncü randevu bugün! Memurun zam pazarlığında gözler hükümetin yapacağı teklifte!
Memur ve memur emeklisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği toplu sözleşme zammı toplantısı 22 Ağustos Salı günü gerçekleştiriliyor. 1 Ağustos'ta başlayan 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde devam ediyor. "Kamu İşvereni ve hükümetten yarın, aileleriyle birlikte 25 milyon kamu görevlisi ve emeklisini mutlu edecek ve Memur-Sen'e imza attıracak teklifi bekliyoruz." ifadelerini kullanan Memur-Sen, yüzde 70 toplu sözleşme zammı talep etti. İşte 2023 memur toplu sözleşme zammında son durum...
- 1
Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde gözler hükümetin yapacağı teklife çevrildi. Memur-Sen toplu sözleşme zammında yüzde 70 zam talepte bulunurken gözler "2023 memur toplu sözleşme zammı ne kadar olacak?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 memur toplu sözleşme zammı son dakika gelişmeleri...
- 2
TOPLU SÖZLEŞME ZAMMINDA DÖRDÜNCÜ RANDEVU!
Toplu sözleşme toplantısı bugün (22 Ağustos 2023 Salı) gerçekleştirilecek.
MEMUR-SEN'DEN YÜZDE 70 ZAM TALEBİ
Memur-Sen toplu sözleşme zammında yüzde 70 zam talep etti.
"Toplu sözleşme görüşmelerinde 21. günü geride bırakıyoruz. Son 36 saatine girdiğimiz görüşmelerin kritik kavşağında sizleri bilgilendirmek, yaşanan süreci özetlemek ve geldiğimiz aşamayı paylaşmak için bir aradayız." ifadelerini kullanan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın "Refah payı isteğimiz, enflasyonist ortamda konformist bir beklenti değil, alım gücümüzü koruyacak güçlü bir enstrümandır. Kamu İşvereni ve hükümetten yarın, aileleriyle birlikte 25 milyon kamu görevlisi ve emeklisini mutlu edecek ve Memur-Sen’e imza attıracak teklifi bekliyoruz." dedi.
- 3
BAKAN IŞIKHAN'DAN 2 YIL İÇİN YÜZDE 34 ZAM TEKLİFİ!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri ikinci toplantısında Kamu İşveren Heyeti adına, 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 olmak üzere, iki yıl için toplam yüzde 34 oranında zam teklifinde bulunmuştu. Zam teklifini yeterli bulmayan yetkili konfederasyon Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise Kamu Kamu İşveren Heyetine yeni teklif çağrısında bulunmuştu.
-
- 4
KAMU İŞVEREN HEYETİ YENİ BİR ZAM TEKLİFİ SUNACAK
Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen, 2024 için üçer aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti. Öte yandan Kamu İşveren Heyeti'nin bugün yapılacak olan üçüncü toplantıda yeni bir zam teklifi sunması bekleniyor.
- 5
"EMEKLİLERLE İLGİLİ TALİMATI ALDIK"
Bakan Işıkhan, emekli aylıklarında iyileştirme talepleriyle ilgili olarak da şu bilgileri verdi:
"Emeklilerle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarını aldık ve çalışmaya başladık. Bu zamana kadar ne emeklilerimizin ne de diğer vatandaşlarımızın taleplerine kayıtsız kalmadık, bundan sonra da kalmayız. Tüm imkanlarımızı hatta imkanları daha da zorlayarak gerekeni yapacağımızın bilinmesini özellikle belirtmek istiyorum."
TÜRKİYE KAMU-SEN GENEL BAŞKANI ÖNDER KAHVECİ'DEN AÇIKLAMA
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci toplu sözleşme zammına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kahveci,
"(Kamu işvereninin önceki toplantıda sunduğu teklif) Bizler, hedef enflasyona göre verilen zamlar nedeniyle milyonlarca vatandaşımızın mağduriyetini anlatmaya çalışırken hedeflenen enflasyonun bile altında zam teklifi ile masaya gelmenin amacını anlamlandıramıyoruz. 25 milyon vatandaşımız, yüzlerini güldürecek, adil ve hakkaniyetli bir yeni teklif beklemektedir." ifadelerini kullandı.
- 6
"YETKİLİLERİ İNSAFLI OLMAYA DAVET EDİYORUZ"
Kahveci, hakları olmayan hiçbir konuyu ve meblağı masaya taşımadıklarını belirterek, haklarını da almadan masadan kalkmak istemediklerini söyledi.
Yıllardan beri bu ülkenin en fazla ezilen ve maaşları en fazla eriyen kesimin memur ve memur emeklileri olduğunu ifade eden Kahveci, şunları kaydetti:
"Yüzde 33 enflasyon hedeflenirken yüzde 23 zam teklif etmek, memur ve emeklilerimizi kaderiyle baş başa bırakmak demektir. Yetkilileri gerçeğe çağırıyoruz, insaflı olmaya davet ediyoruz, Bu mağduriyete bir son verin diyoruz. Bizler, hedef enflasyona göre verilen zamlar nedeniyle milyonlarca vatandaşımızın mağduriyetini anlatmaya çalışırken hedeflenen enflasyonun bile altında zam teklifi ile masaya gelmenin amacını anlamlandıramıyoruz. Taleplerimiz, makuldür ve piyasa gerçekleriyle uyumludur. 25 milyon vatandaşımız, yüzlerini güldürecek, adil ve hakkaniyetli bir yeni teklif beklemektedir."
-