EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Habertürk Yazarı Ahmet Kıvanç en düşük ve en yüksek memur maaşlarını hesapladı. Buna göre; zamla birlikte en düşük memur maaşı 22.017 TL’den 32 bin 860 TL’ye çıkacak.