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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler SON DAKİKA: Memur zammı oranı açıklandı! 2024 Memur maaşları ne kadar oldu, yüzde kaç zam yapıldı? Memur maaş zammı 2024 - Merak Edilenler Haberleri

        Memur maaş zammı oranı belirlendi! Memur maaşlarına yüzde kaç zam geldi, ne kadar oldu?

        Memur maaş zammında kritik bir haftaya girdik. TÜİK'in Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla 2024 memur maaşları da belirlendi. TÜİK, 3 Ocak Çarşamba günü Aralık ayı enflasyon oranıyla yıllık enflasyon oranı rakamlarını açıkladı. Buna göre Aralık ayı enflasyon oranı yüzde 2,93 olurken yıllık enflasyon oranı yüzde 64.77 oldu. Peki, memur zammı oranı kaç oldu? Memur maaşlarına yüzde kaç zam yapıldı? En düşük ve en yüksek memur zammı ne kadar oldu? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2024 - 10:30 Güncelleme: 03.01.2024 - 10:30
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        • 1

          Yeni zam oranlarının belirlenmesi açısından kritik bir haftaya girdik. TÜİK Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla memurların uzun zamandır beklediği memur maaş zammı oranı belirlendi. Enflasyon verilerinin gelmesiyle öğretmen, polis, hemşire, doktor ve diğer kamu çalışanlarına yapılacak zam oranı da kesinleşti. Peki, memur maaş zammı ne kadar oldu? Memur maaşlarına yüzde kaç zam yapılacak? İşte, memur maaşı 2024'e dair tüm detaylar...

        • 2

          2024 MEMUR MAAŞ ZAMMI ORANI BELLİ OLDU!

          TÜİK, 3 Ocak Çarşamba günü Aralık ayı enflasyon oranıyla yıllık enflasyon oranı rakamlarını açıkladı. Buna göre Aralık ayı enflasyon oranı yüzde 2,93 olurken yıllık enflasyon oranı yüzde 64.77 oldu.

        • 3

          MEMUR MAAŞLARINA YÜZDE KAÇ ZAM YAPILACAK?

          Ocak ayı maaş zamları belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 37.57, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 49.25 oranında zam yapılacak.

        • 4

          EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

          Habertürk Yazarı Ahmet Kıvanç en düşük ve en yüksek memur maaşlarını hesapladı. Buna göre; zamla birlikte en düşük memur maaşı 22.017 TL’den 32 bin 860 TL’ye çıkacak.

        • 5

          EN DÜŞÜK EMEKLİ MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

          Zamla birlikte en düşük memur maaşı 22.017 TL’den 32 bin 860 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı 9.876 TL’den 14 bin 740 TL’ye çıkacak.

          Sigorta girişi 2008 öncesi olanlarda en düşük emekli işçi aylığı 7.616 TL’den 10 bin 478 TL’ye yükselecek.

        • 6
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        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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