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Meksika ordusundan uyuşturucu karteline karşı sevkiyat

Meksika ordusuna bağlı özel birlikte, geçen hafta Sinaloa Karteli'nin lideri Joacquin Guzman'ın oğluna yönelik başarısız operasyona sahne olan Culiacan kentinde devriye gezmeye başladı.

22.10.2019 - 08:24 | Güncelleme: HABERTURK.COMDünya
meksika ordu

Meksika yönetimi, geçtiğimiz hafta yerel güvenlik güçleriyle Sinaloa Karteli arasında şiddetli çatışmalara sahne olan Culiacan kentine özel kuvvetlere bağlı askerleri gönderdi.

Sayıları 400'ü geçen özel kuvvet askerleri, halkın güvenliğini sağlamak üzere kartelin bulunduğu bölgelerde devriye görevini üstlenecek.

Hafta sonunda polis, Sinaloa'nın ABD'de hapiste bulunan lideri Joacquin Guzman'ın oğullarından Ovidio'yu Culiacan'da yakalamış, ancak kartel üyelerinin başlattığı silahlı çatışmada önce Ovidio'yu serbest bırakmış, ardında da geri çekilmek zorunda kalmıştı.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, geri çekilme kararının sivil kayıpların önüne geçmek için alındığını savunmuştu.

HALK GÜVENMİYOR

Meksika'da hükümetin uyuşturucu mafyasına karşı daha önce de benzer gövde gösterileri olmuştu. Ancak son yapılan anketler halkın üçte ikisinin, mafya liderlerini hükümetten daha güçlü gördüğünü ortaya koyuyor.

Bu arada hafta sonunda yaşanan gelişmelerin ardından Meksika yönetimiyle Washington arasında, silah kaçakçılığının önlenmesine ilişkin yeni bir işbirliği başlatıldı. Meksikalı yetkililer, uyuşturucu mafyasının güvenlik güçlerine karşı kullandığı ağır silahların büyük bölümünün ABD'den getirildiğini savunuyor.

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