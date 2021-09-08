Meksika'da hastaneyi su bastı: 10 ölü

İHA

Meksika'nın Hidalgo eyaletinde etkili olan şiddetli yağış sonucu Tula Nehri’nin taşması ile sel medyana geldi. Tula de Allende şehrinde meydana gelen sel felaketinde birçok ev ve işyeri sular altında kalırken, bazı araçlar sel sularına kapılarak sürüklendi.

Şehirde bulunan Meksika Sosyal Güvenlik Enstitüsü’ne bağlı 5. Bölge Genel Hastanesi’ni su basması sonucu elektrik kesintisi meydana gelirken, bazı hastalara oksijen verilemedi. Oksijen sıkıntısı sonucu 6’sı Covid-19 kliniğinde, 4’ü acil serviste olmak üzere toplam 10 hasta hayatını kaybetti.

Hastanenin giriş katında biriken suyun 1 metre yüksekliğe ulaştığı aktarılırken, hastaların gece boyu sedyelerle üst katlara taşındığı açıklandı. Hastane personeli, özellikle Covid-19 hastaları için ilaç, yemek, su, battaniye, çarşaf, bebek maması ve oksijen ihtiyaçları olduğunu duyurdu.

Hastanede görevli bir doktor ise, zor durumda olduklarını, sel nedeniyle tüm telefon hatlarının kesildiğini ve hastanede tek telefona erişimi olan kişinin kendisi olduğunu ifade etti.

Hidalgo Eyalet Valisi Omar Fayad, helikopter ile afet bölgesinde havadan incelemelerde bulundu. Vali Fayad, görüntülerin çok üzücü olduğunu belirterek, federal ve yerel tüm sivil savunma ekiplerinin bölge halkına yardım etmek için çalıştığını aktardı.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ise yaptığı açıklamada, yetkililerin afet bölgesinde yardım çalışmalarına devam ettiğini belirterek, hükümetin zarar gören ailelere destek olacağını açıkladı.

Hidalgo eyaleti yetkilileri, bölgede sel ve akıntılara karşı vatandaşlara hazırlıklı olma çağrısı yaparak, acil durumlar için sırt çantaları hazırlamaları, yardım ekiplerinin talimatlarına uymaları, gerekirse evlerini boşaltmaları konusunda uyardı. Yetkililer, ayrıca bölgede 7 ayrı geçici barınak kurulduğunu duyurdu.