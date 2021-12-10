Meksika'da feci kaza! En az 49 göçmen öldü

Meksika'da düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu 49 kişi yaşamını yitirdi. Eyalet savcılığından yapılan açıklamada, ülkenin Chiapas eyaletinde, düzensiz göçmenleri kaçak şekilde taşıdığı belirtilen bir kamyonun otoyolun kenarındaki istinat duvarına çaparak devrildiği kaydedildi.

AA'nın haberine göre; kazada, 49 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır, 40 kişi yaralandı. Savcılık, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.