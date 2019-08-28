Son dakika dehşeti! Meksika'da barda facia! Çok sayıda ölü var...

Meksika'da bir barda çıkan yangında en az 23 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Saldırı, Veracruz eyaletine bağlı Coatzacoalcos kentinde 'Beyaz At' isimli bir barda meydana geldi. Önce silahla barı tarayan saldırganlar, daha sonra molotof kokteylleriyle içeride bulunanları diri diri yakmaya çalıştı. Saldırı sonucunda 15'i erkek, 8'i kadın 23 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de ağır yaralandı.

Yangının çıkış nedeni ise henüz belirsizliğini koruyor.

Yerel Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırının kaynağını açıkça ve şeffaf bir şekilde belirlemek için rapor hazırlanacağını bildirdi. Yapılan saldırının cezasız kalmayacağını ve gerekli soruşturmanın yapılacağı açıklandı.