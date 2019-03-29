Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Habertürk'te soruları yanıtlıyor.

Özhaseki'nin açıklamalarından satırbaşları:

İçimde şöyle bir duygu var. Elimden geleni yaptım. 3 ay boyunca ne yapabilirsem yaptım. Sonucu Allah takdir eder, millet takdir eder. İnşallah Pazar günü ne vuku bulacaksa Allah en hayırlısını nasip etsin. Ekibimle, arkadaşlarımla bilikte Ankara'yı çalıştım. 30 kişilik bir ekiple çalıştım. 11 ana başlıkla neler yapacağımı anlatmaya çalıştım. 22 yıl belediye başkanlığım var. 5 kere seçimlere girdim. Sonra Bakanlık dönemim var. Sonra da belediyelerden sorumlu genel başkan yardımcılığı yaptım. Cenab-ı Hak benim kaderimi belediye olarak yazmış.

"MUHTARLAR BROŞÜR BASTIRDI RAKİP ADAYLARIN PROJESİ YOK"

Gittiğim her yerde muhtar adaylarıyla karşılaşıyorum. Broşür bastırmışlar 'Biz şu sorunları takip edeceğiz' diyorlar. Ankara'da rakip arkadaşlardan hala proje göremedik. Bunları üzülerek söyleyebilirim. Ömrüm belediyecilikle geçti. Mesela Çocuk Köyü projesi var. Dünyada bir tek Kanada'da var. Geçtiğimiz seçimlerde 2014'ü kastediyorum, aynı şekilde polemikle geçmiş. Buna alışkın olarak ortaya çıkan, stratejisini kuran bir grup olunca sizinle proje konuşmuyorlar. Rakibin projesini merak ettim. 'Ne projesi' dendi, 'Yakında bantlar çıkacak' dediler. Allah Allah ne bandıymış bu!