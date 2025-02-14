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        Haberler Gündem Güvenlik SON DAKİKA HABERLER: PKK/KCK'nın Fransa yapılanmasındaki Medeni Altundere İstanbul'da yakalandı

        Medeni Altundere İstanbul'da yakalandı!

        MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, düzenlediği ortak operasyon ile terör örgütü PKK/KCK'nın Fransa yapılanmasında yer alan Medeni Altundere'yi İstanbul'da yakaladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2025 - 09:55 Güncelleme: 14.02.2025 - 11:08
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        Medeni Altundere İstanbul'da yakalandı!
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        Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, düzenlediği ortak operasyon ile terör örgütü PKK/KCK’nın Fransa yapılanmasında yer alan Medeni Altundere’yi İstanbul’da kıskıvrak yakaladı.

        Uzun süredir MİT’in takibi altında olan Medeni Altundere’nin, örgütün Fransa yapılanmasında propaganda faaliyetlerinde bulunduğu tespit edildi.

        FRANSA VE ALMANYA'DA FAALİYETTEYDİ

        Altundere’nin, Fransa ve Almanya’da PKK/KCK adına gerçekleştirilen eylem, etkinlik ve terörist cenazelerine aktif katılım sağladığı belirlendi.

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        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        İstanbul’da olduğu tespit edilen PKK/KCK’lı Altundere, MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nün ortak operasyonu ile gözaltına alındı. Altundere, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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