Meclis'te kadın vekiller arasında istismar tartışması

Meclis'teki bütçe görüşmelerinde kadın milletvekillerinin cinsel istismar iddiaları üzerine yaptıkları tartışma damga vurdu.

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, "Taciz, tecavüz, şiddet kimden gelirse gelsin karşısında duruyoruz. CHP ve HDP gibi dut yemiş bülbüle dönmüyoruz. Kafamızı kuma gömmüyoruz" ifadeleri sonrası kadın milletvekilleri tepki gösterdi.

Bu sözler üzerine kürsüye gelen CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil Sütlü de, "Elalem ne der diye örtbas etmeyip tam da böyle cezasını kesmekte. Bu herifi ifşa ve şikayet eden kız kardeşimi de derhal ihraç eden il örgütümüzü de kutluyorum" diye yanıt verdi.

ZENGİN İLE BEŞTAŞ ARASINDA TARTIŞMA

Ardından AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise, "Böyle çığlık çığla bağırıp da bir şey gerçekleştiremezsiniz. Bize tecavüzcü dediğiniz zamanları daha ne çabuk unuttunuz. Bu lafları söylerken kendi arkadaşlarınız tecavüz etmiş, karısına vurmuş" dedi. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ise, "Yalan, büyük bir yalan" diye karşılık verdi.

Bunun üzerine AK Partili Zengin, "Ne kadar sabırsızsınız, çığlık atmaktan dinlemeye sıra gelmiyor" ifadelerini kullandı. Ardından tekrar söz alan HDP'li Beştaş, "İhraç etmişiz partimizden. Ayrıca suçluluğu da ispatlanmamış. Ne Tuma Çelik'in ne Mensur Işık'ın 'suçludur' diye bir söz de kuramazsınız. Onlara soruyorum, Nadira Kadirova milletvekillerinin evinde ölü bulundu. Tek bir gün soruşturma açılmadı" dedi. Bunun üzerine tekrar söz alan AK Partili Zengin, "Eğer kendi milletvekillerimizle ilgili olarak da böyle bir konuyla alakalı, dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili bir şey gelirse ben elimi kaldıracağım, oyumu vereceğim" ifadeleriyle karşılık verdi.