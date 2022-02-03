Mecidiyeköy Mahmutbey metro hattında arıza!

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Son dakika haberine ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamaya göre Mecidiyeköy Mahmutbey metro hattındaki arıza nedeniyle seferler Mahmutmey Nurtepe arasında yapılıyor.

Metro hattında arıza nedeniyle yoğunluk oluştuğu öğrenilirken, arızanın giderilmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Metro hattındaki kalabalık böyle görüntülendi.

OTOBÜS ŞOFÖRÜYLE TARTIŞMA YAŞANDI

Nurtepe metro çıkışında otobüs bekleyen kalabalık, bir otobüsün önünü kesti ve otobüsün sürücü ile tartışma yaşandı.