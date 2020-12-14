SON DAKİKA: MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması: Yarından itibaren...

Milli Eğitim Bakanlığının ( MEB) Twitter sayfasından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan karar gereği, ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokulları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla yarından itibaren yüz yüze eğitime geçecektir."