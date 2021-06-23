McAfee'nin kurucusu hücresinde ölü bulundu

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Vergi kaçırma suçundan aranan Amerikalı antivirüs yazılımcısı 75 yaşındaki John McAfee, İspanyol Yüksek Mahkemesi'nin ABD'ye iadesine izin vermesinin ardından Barselona'daki hapishane hücresinde ölü bulundu.

Katalan hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Brians 2 adlı cezaevindeki güvenlik personeli, 75 yaşındaki McAfee'yi diriltmeye çalışsa da başarılı olamadı.

İspanya Ulusal Mahkemesi, antivirüs yazılımcısı John McAfee'nin, 30 yıla kadar hapis cezası gerektiren vergi bağlantılı suçlardan arandığı ABD'ye iadesini onaylamıştı. Karar temyize açıktı ve İspanyol hükümetinin onaylaması gerekiyordu.

John McAfee, 30 Kasım 2019'da resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulunarak, ABD'li görevlilerden "Senin için geliyoruz" mesajları aldığını söylemişti.

"ABD yetkililerinden "Senin için geliyoruz McAfee! Seni öldüreceğiz" diyen ince mesajlar alıyorum. Her ihtimale karşı bugün bir dövme yaptırdım. Kendim intihar ettiysem, yapmadım, öldürüldüm. Sağ kolumu kontrol edin"

'23 MİLYON DOLARDAN FAZLA PARA KAZANDIĞI' İDDİASI

ABD'de 2014-2018 yılları arasında vergi kaçırmakla suçlanan 75 yaşındaki McAfee'nin ayrıca, kripto para satışlarında yanıltıcı tavsiyelerde bulanarak 23 milyon dolardan fazla para kazandığı ileri sürülüyordu.

"Milyonlarca dolar vergi ödediğini ancak vergi dairesindeki yolsuzlukla ilgili şikayette bulunduğu için siyasi baskının kurbanı olduğunu" ileri süren McAfee'nin ABD'de suçlu bulunması halinde azami 6 yıl hapis cezası alacağı iddia ediliyordu.

John McAfee, 3 Ekim'de Barselona'dan İstanbul'a gitmek üzereyken El Prat Havalimanı'nda yakalanmıştı.

İngiltere pasaportu taşıdığı ifade edilen McAfee, geçen temmuzda Dominik Cumhuriyeti'nde yatıyla seyahat ederken yakalanmış ancak adli makamlarca serbest bırakılarak İngiltere'ye gitmişti.

McAfee'nin ölüm nedeni henüz resmi olarak açıklanmasa da intihar olasılığı üzerinde durulduğu bilgisi paylaşıldı.

İspanyol mahkemesi, McAfee'nin ABD'ye iadesinden yana karar vermişti.

"HİÇBİR ŞEYİM YOK, HİÇBİR ŞEYDEN PİŞMAN DEĞİLİM"

John McAfee ayrıca McAfee Crypto Team'in kurucusuydu ve kripto paraların önemli bir destekçisiydi. ABD'li yetkililer kripto paralardan büyük paralar kazandığını tahmin ediyordu. Ancak McAfee Twitter hesabında sabitlediği tweetinde bu iddiaya cevap olarak “ABD kripto paraları sakladığıma inanıyor. Keşke saklasaydım ancak elimdeki kripto paraların hepsi McAfee takımı tarafından eritildi. Kalan tüm varlıklarıma da el konuldu. Arkadaşlarım benle ilişkilendirilmekten korktuklarından buharlaştı. Hiçbir şeyim yok. Hiçbir şeyden pişman değilim” ifadelerini kullandı.

ELON MUSK'TAN ÖNCE O VARDI

McAfee, 2017 sonu ve 2018 başında kripto para yatırımcılarının en yoğun takip ettiği isim haline gelmişti. Twitter üzerinden tavsiye ettiği kripto paralar dakikalar içinde yüzde 200-300 değer kazanıyordu. Ardından benzer bir hızla da düşüyordu. Bu sebeple bugün Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'a yöneltildiği gibi mcAfee'ye piyasa manipülasyonu suçlaması yöneltiliyordu.