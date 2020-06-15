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TÜİK mayıs ayı konut satış istatistiklerini yayımladı. Buna göre Türkiye genelinde mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 44.6 düşüşle 50 bin 936 adet konut satıldı.

Konut satışlarında mayısta İstanbul 7 bin 640 konut satışı ve yüzde 15 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 4 bin 939 konut satışı ve yüzde 9.7 pay ile Ankara, 3 bin 96 konut satışı ve yüzde 6.1 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 4 konut ile Ardahan, 15 konut ile Hakkari ve 21 konut ile Tunceli oldu.

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54.7 azalarak 16 bin 860

oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 33.1 oldu. Türkiye genelinde ikinci el konut satışları ise mayısta ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37.7 azalış göstererek 34 bin 76'ya geriledi.

YABANCIYA SATIŞTA İSTANBUL İLK SIRADA

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78.1 azalarak 860 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında Mayıs 2020'de ilk sırayı 423 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 130 konut satışı ile Antalya, 72 konut satışı ile Ankara, 38 konut satışı ile İzmir ve 29 konut satışı ile Mersin izledi.