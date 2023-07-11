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Merkez Bankası (TCMB) mayıs ayı ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı. Buna göre mayısta cari açık 7 milyar 993 milyon dolar oldu.

Beklenti aylık cari açığın 7.03 milyar dolar gelmesi yönündeydi.

Cari açık Ocak-Mayıs döneminde ise 37 milyar 696 dolara ulaştı. Açık ilk 5 ayda geçen yılın ilk 5 ayına göre yüzde 44.2 yükseldi.

Mayıs itibarıyla 12 aylık cari açık ise 59 milyar 961 milyon dolara ulaştı.

Dönem Cari açık (milyon $) 2022 Ocak-Mayıs -26.140 2023 Ocak -10.350 2023 Şubat -9.090 2023 Mart -4.901 2023 Nisan -5.422 2023 Mayıs -7.933 2023 Ocak-Mayıs -37.696

RESMİ REZERVLERDE 16.6 MİLYAR DOLARLIK DÜŞÜŞ

Mayıs ayında ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 10 milyar 480 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda hizmetler dengesi kaynaklı girişler 3 milyar 858 milyon doları bulurken bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 3 milyar 50 milyon ABD doları oldu.

Mayıs ayında resmi rezervlerde bu ay 16 milyar 578 milyon dolar net azalış kaydedildi.