DHA

Çayırova ilçesinde bir depoda kurdukları matbaada sahte dolar basan kişiler takibe alındı. Çarşamba günü düzenlenen operasyonla sahte 100 dolarlardan oluşan 1 milyon 352 bin dolar ele geçirildi.

DHA'nın haberine göre, sahte para basımında kullanılan matbaa, yazıcı ve bilgisayarlara el konuldu. Operasyonda 2 Rus, 1 Sırp, 1 Ermeni ve 2 Türk gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından 1’i kadın 6 kişi bugün adliyeye sevk edildi. 6 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.