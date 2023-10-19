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        Haberler Televizyon Son dakika: MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 19 Ekim 2023 MasterChef eleme adayı açıklandı!

        MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayları kimler oldu?

        MasterChef'te heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bugün yarışmacılar sakatat teması ile dokunulmazlık heyecanı yaşadı. MasterChef'in yeni bölümünde yaşananları haberimizde paylaştık. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte 19 Ekim 2023 Perşembe günü MasterChef All Star'da yaşananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2023 - 23:57 Güncelleme: 19.10.2023 - 23:57
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        • 1

          MasterChef Türkiye All Star'da mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Gözler takımlar arasındaki dokunulmazlık oyununa çevrildi. Eski şampiyonların da dahil olduğu yarışmada sakatat teması ile kıyasıya mücadele dikkat çekiyor. İşte 19 Ekim 2023 Perşembe MasterChef dokunulmazlık kazananı ve eleme adayları ile ilgili detaylar...

        • 2

          MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK HEYECANI

          MasterChef All Star'da bu akşam yayınlanan bölümde ise dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Yarışmacılar sakatat teması ile hünerlerini sergiledi.

          Dokunulmazlıkta kazanan Kırmızı Takım oldu.

        • 3

          MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

          Bireysel dokunulmazlık oyununu Barbaros kazandı.

        • 4

          19 EKİM MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

          MasterChef'te haftanın 5. eleme adayı Alican oldu.

          MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

          Haftanın ilk eleme adayı Azize oldu.

          Haftanın 2. eleme adayı Kıvanç oldu.

          Haftanın 3. eleme adayı Eren oldu.

          Haftanın 4. eleme adayı ise Cemre oldu.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut

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