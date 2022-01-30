Mason Greenwood gözaltına alındı

Manchester United’ın genç yıldızı Mason Greenwood’un kız arkadaşı manken Harriet Robson’a tecavüz girişimi ve şiddet göstermesi gündeme bomba gibi düştü.

MANCHESTER UNITED'DAN AÇIKLAMA!

Skandalın ardından Manchester United olayla ilgili, “Sosyal medyada ve haberlerdeki görüntülerin farkındayız. Gerçekler ortaya çıkana kadar başka bir açıklama yapmayacağız. Manchester United olarak şiddeti hoş göremeyiz” ifadelerine yer vermişti. United bir açıklama daha yaparken Greenwood'un takımla antrenmanlara ve maçlara çıkmayacağını açıkladı. Skandalın ortaya çıkmasından sonra Manchester United futbolcuları, takım arkadaşları Greenwood’u sosyal medyadan takip etmeyi bıraktı.

GÖZALTINA ALINDI!

Manchester United'ın yıldız oyuncusu Mason Greenwood, polis tarafından gözaltına alındı. Manchester polisi, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Tecavüz ve şiddet şüphesiyle tutuklandığını teyit edebiliriz. Sorgulanmak adına gözaltında tutuluyor. Soruşturmalar devam ediyor." ifadelerini kullandı.