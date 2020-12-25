DHA

25 Aralık günü 4 bin nüfuslu Karakuyu köyünde sosyal mesafe ile maske kurallarına uymadan yapılan bir düğünün görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine Jandarma soruşturma başlattı.

DHA'nın haberine göre, sosyal mesafe ile maske kuralına dikkat etmeyen çok sayıda kişinin el ele halay çektiği düğünün görüntüleri vatandaşlar ile davetlilerin tepkisini çekti.

Koronavirüsle mücadele önlemlerine uyulmadan yapılan düğünün görüntülerini çekip sosyal medyaya yükleyen bir davetli aynı zamanda şu ifadeleri kullanıyor: "Birisi polisi arasın. İnsan hakkına giriyorsunuz. Hepsi virüs olacak. Sonra virüs neden bitmiyor? Al işte kayıt". Bu görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Jandarma ekipleri düğünde sosyal mesafe ile maske kuralına uymayan davetlileri tek tek tespit ederek idari soruşturma başlattı.

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