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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, mart ayında ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,8 artışla 22,7 milyar dolar olduğunu belirterek, "Bu rakam, tüm zamanların en yüksek mart ayı ihracat rakamıdır." dedi.

Bakan Muş, Ticaret Bakanlığı Konferans Salonu'nda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ile düzenlediği basın toplantısında, mart ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

İhracatta 2021 yılında yakalanan ivmenin bu yıl da devam ettiğini vurgulayan Muş, "Buna göre, geride bıraktığımız mart ayında ihracatımız geçtiğimiz yılın mart ayına göre yüzde 19,8 artışla 22,7 milyar dolar olmuştur. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek mart ayı ihracat rakamıdır. Ocak ve şubat aylarında da en yüksek aylık rakamları açıklamıştık. Bu yıl 3'te 3 yapmış olduk." diye konuştu.

Muş, mart ayı ithalatının ise 30,9 milyar dolar olarak gerçekleştiğini aktararak, söz konusu ithalat rakamında enerji ithalatının önemli bir yer tuttuğunu söyledi.

"ENERJİ HARİÇ İTHALAT MARTTA 22.5 MİLYAR DOLAR OLDU"

Bu gelişmelerle mart ayında dış ticaret hacminin, geçen yıla göre yüzde 26 artışla 53,6 milyar dolara yükseldiğine işaret eden Muş, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu noktada, enerji ithalatı konusuna ayrı bir başlık açmakta fayda görüyorum. Ocak-mart dönemi ithalat artışımızda petrol ve doğal gaz başta olmak üzere emtia fiyatlarında küresel düzeyde yaşanan artışlar etkili olmuştur. Nitekim, küresel emtia fiyatları bu yılın ilk iki ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 41,8 artış göstermiştir. Diğer taraftan, ocak ayında 76 dolar olan brent petrol fiyatları mart ayında yüzde 70,2 artarak 130 dolar seviyelerine kadar yükselmiştir. Benzer şekilde Avrupa doğal gaz fiyatları da bu yılın ilk iki ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 313 gibi oldukça yüksek bir oranda artış göstermiştir. Küresel piyasalarda yaşanan bu durum haliyle enerji ithalatımıza yansımaktadır. Enerji ithalatımız mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 156 artarak 8,4 milyar dolar, ocak-mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 188 artarak 25 milyar dolar olmuştur. Enerji hariç bakıldığında, mart ayında ithalatımız 22,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir."

"ENERJİ HARİÇ İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI YÜZDE 95'E YÜKSELİYOR"

Bakan Muş, mart ayında ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 73,4 olurken bu orana enerji hariç bakıldığında, bir önceki yılın aynı dönemine göre 4,5 puan artışla yüzde 95'e yükseldiğinin görüldüğüne dikkati çekerek, "Bu veriler açıkça gösteriyor ki Ocak-Mart 2022 döneminde bir önceki yılın aynı döneminde göre gerçekleşen 25,7 milyar dolarlık ithalat artışının 16,3 milyar dolarlık kısmı enerji ithalatındaki artıştan, özellikle de doğal gaz ve ham petrol ithalatındaki yükselişten kaynaklanmıştır. Tüm bu verileri değerlendirdiğimizde ülkemizin geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla oldukça güçlü bir ihracat performansı ortaya koyduğunu ifade edebiliriz." ifadelerini kullandı.

Bu yılın devamında da güçlü performansın süreceğine ve ihracatta yeni rekorlara ulaşacaklarına inancının tam olduğunu kaydeden Muş, "235,6 milyar dolara ulaşan son 12 aylık ihracatımızla Sayın Cumhurbaşkanımızın 2022 yılı sonu için işaret ettiği 250 milyar dolar ihracat hedefine emin adımlarla ilerliyoruz." dedi.

OCAK-MART DÖNEMİNDE İHRACAT GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 20.8 ARTTI

Ticaret Bakanlığının mart ayı geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni açıklandı.

Buna göre, GTS verileri dikkate alındığında ihracat martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 19,8 artarak 22 milyar 708 milyon dolara çıktı. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek mart ayı ihracat verisi olarak kayıtlara geçti.

İthalat da bu dönemde yüzde 31 artarak 30 milyar 948 milyon dolara yükseldi.

Dış ticaret hacmi yüzde 26 artışla 53 milyar 656 milyon dolara ulaştı. Dış ticaret açığı yüzde 76,7 artışla 8 milyar 240 milyon dolar olarak hesaplandı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 73,4 oldu. Enerji verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı 4,5 puan artarak yüzde 95'e çıktı.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA

Mart ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla 1 milyar 904 milyon dolarla Almanya (yüzde 13,7 artış), 1 milyar 561 milyon dolarla ABD (yüzde 25,6 artış) ve 1 milyar 276 milyon dolarla İtalya (yüzde 30,5 artış) oldu. İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içindeki payı yüzde 49,4 olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde en fazla ihracat yapılan ülke grupları da sırasıyla 9 milyar 975 milyon dolarla Avrupa Birliği, 3 milyar 974 milyon dolarla Yakın ve Orta Doğu ülkeleri ile 2 milyar 434 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri oldu.

Geniş Ekonomik Gruplar (BEC) sınıflamasına göre, en çok ihracat yüzde 32,3 artış ve 12 milyar 233 milyon dolarla "ham madde (ara malları)" grubunda yapılırken, bunu sırasıyla yüzde 6,2 artış ve 7 milyar 761 milyon dolar "tüketim malları" ve yüzde 14,6 artış ve 2 milyar 615 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" grupları takip etti.

Martta sektörlere göre ihracatın payı sırasıyla yüzde 94,9 ile imalat sanayisi, yüzde 3,1 ile tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü, yüzde 1,5 ile madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe oldu.

İTHALAT VERİLERİ

Martta en fazla ithalat yapılan ülkeler sırasıyla 4 milyar 112 milyon dolarla Rusya (yüzde 62,1 artışla), 3 milyar 617 milyon dolarla Çin (yüzde 28,7 artışla) ve 2 milyar 243 milyon dolarla Almanya (yüzde 0,5 artışla) oldu. İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içindeki payı yüzde 52,4 olarak hesaplandı.

Geçen ay en fazla ithalat yapılan ülke grupları sırasıyla 8 milyar 270 milyon dolarla Avrupa Birliği, 7 milyar 472 milyon dolarla Asya ülkeleri ve 5 milyar 377 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri oldu.

Aynı dönemde, sektörlere göre ithalatın payı sırasıyla yüzde 69,6 ile imalat sanayisi, yüzde 23 ile madencilik ve taş ocakçılığı sektörü, yüzde 3,3 ile tarım, ormancılık ve balıkçılık sektöründe hesaplandı.

Martta BEC sınıflamasına göre, en çok ithalat "ham madde (ara malları)" grubunda yapıldı. Bu gruptaki ithalat yüzde 43,3 artışla 25 milyar 329 milyon doları buldu. Söz konusu grubu sırasıyla 3 milyar 252 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" ve 2 milyar 354 milyon dolarla "tüketim malları" grubu takip etti.

OCAK-MART DÖNEMİ

GTS kapsamında ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ihracat yüzde 20,8 artarak 60 milyar 288 milyon dolar, ithalat yüzde 42,1 artarak 86 milyar 681 milyon dolar, dış ticaret hacmi de yüzde 32,5 yükselerek 146 milyar 969 milyon dolar oldu.

Söz konusu dönemde, dış ticaret açığı ise yüzde 138,4 artışla 26 milyar 393 milyon doları buldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 69,6 olarak hesaplandı.