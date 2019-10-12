Muğla Marmaris açıklarında meydana gelen 3,7 büyüklüğündeki deprem korkuttu. AFAD'ın verilerine göre yerin 7.44 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem saat 19.11'de kaydedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.5 olarak verdi.

SON DEPREMLER - 12 EKİM

AFAD'ın verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle: