Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar'ın, görev süresi dolan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın yerine atanmasının ardından boşta kalan koltuğa, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Prof. Dr. Mustafa Kurt atandı.

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