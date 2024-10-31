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        Haberler Gündem Güncel Marmara Denizi'nde gemi yangını! | Son dakika haberleri

        Marmara Denizi'nde gemi yangını!

        Marmara Denizi Sedef Adası açıklarında FG SEVİL isimli geminin makine dairesinde yangın çıktı. Yangında gemide çalışan 2 işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 13:37 Güncelleme: 31.10.2024 - 14:41
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        Marmara Denizi'nde gemi yangını!
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        Marmara Denizi Sedef Adası açıklarında Yalova’dan Bulgaristan’a hareket eden Panama bandıralı FG SEVİL isimli kuru yük gemisinin makine dairesinde bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

        DHA'nın haberine göre kısa sürede olay yerine Kıyı Emniyeti’ne bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine giden KEGM – 4 hızlı tahliye botu, Kurtarma -7 ve Şark Römorkörleri yanan gemiye müdahale etti.

        17 personelin, 8 tersane işçisinin çalıştığı gemide çıkan yangında Hüseyin Aydemir ile Gökhan Kan hayatını kaybetti. Konuyla ilgili savcılık inceleme başlatırken, geminin Kartal Demirleme Sahası’na çekileceği öğrenildi.

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