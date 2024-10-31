Marmara Denizi'nde gemi yangını!

Marmara Denizi Sedef Adası açıklarında Yalova’dan Bulgaristan’a hareket eden Panama bandıralı FG SEVİL isimli kuru yük gemisinin makine dairesinde bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

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DHA'nın haberine göre kısa sürede olay yerine Kıyı Emniyeti’ne bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine giden KEGM – 4 hızlı tahliye botu, Kurtarma -7 ve Şark Römorkörleri yanan gemiye müdahale etti.

17 personelin, 8 tersane işçisinin çalıştığı gemide çıkan yangında Hüseyin Aydemir ile Gökhan Kan hayatını kaybetti. Konuyla ilgili savcılık inceleme başlatırken, geminin Kartal Demirleme Sahası’na çekileceği öğrenildi.