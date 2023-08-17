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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Marmara Denizi'nde fırtına bekleniyor!

        Marmara Denizi'nde fırtına uyarısı!

        Meteoroloji'den Marmara Denizi için fırtına uyarısı geldi. Açıklamada yarın öğle saatlerinde başlayacak rüzgarın gece saatlerine kadar etkili olacağı belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 11:55
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        Marmara Denizi'nde fırtına bekleniyor!
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        Marmara Denizi'nde rüzgarın yarın fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi'nde yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın doğu ve kuzeydoğudan 6-8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

        Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

        #son dakika
        #hava durumu
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