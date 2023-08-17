Marmara Denizi'nde fırtına uyarısı!
Meteoroloji'den Marmara Denizi için fırtına uyarısı geldi. Açıklamada yarın öğle saatlerinde başlayacak rüzgarın gece saatlerine kadar etkili olacağı belirtildi
Giriş: 17.08.2023 - 11:55
Marmara Denizi'nde rüzgarın yarın fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi'nde yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın doğu ve kuzeydoğudan 6-8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.
Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir