Marmara Denizi'nde deprem! 19 Ağustos Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Marmara Denizi'nde saat 17.43'te 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Meydana gelen bu deprem, "Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, merkez üssü neresi?" Sorularını gündeme getirdi. Bu kapsamda AFAD ve Kandilli Rasathanesi her gün son depremler listesini kendi sitesi üzerinden paylaşmaya devam ediyor. 19 Ağustos 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi...
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Deprem kuşağı üzerinden yer alan Türkiye'de aktif fay hatları sebebiyle sıklıkla deprem meydana gelmektedir. Son dakika yaşanan depremler Kandilli ve AFAD tarafından yayınlanmaya devam ediyor. Deprem olduğunu düşünen ve depremi hissedenler, "Biraz önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, nerede?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte 19 Ağustos Cumartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler listesi...
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MARMARA DENİZİ'NDE DEPREM!
Marmara Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem yerin 7 km derinliğinde oluştu...
Marmara Denizi'nde saat 17.43'te 3.8 büyüklüğünde deprem oldu.
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KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM!
19 Ağustos Cumartesi günü saat 03:14'te Kahramanmaraş Göksun'da 3.2 büyüklüğünde deprem oldu.
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MUĞLA'DA KORKUTAN DEPREM
Kandilli tarafından açıklanan verilere göre saat 01:00'de Muğla Marmaris'te 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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19 AĞUSTOS KANDİLLİ VE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
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