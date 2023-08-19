Deprem kuşağı üzerinden yer alan Türkiye'de aktif fay hatları sebebiyle sıklıkla deprem meydana gelmektedir. Son dakika yaşanan depremler Kandilli ve AFAD tarafından yayınlanmaya devam ediyor. Deprem olduğunu düşünen ve depremi hissedenler, "Biraz önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, nerede?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte 19 Ağustos Cumartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler listesi...