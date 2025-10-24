Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Marmara'da fırtına etkili oluyor! | Son dakika haberleri

        Marmara'da fırtına etkili oluyor!

        Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de fırtına etkili oluyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, kuvvetli rüzgarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 12:51 Güncelleme: 24.10.2025 - 12:51
        Marmara'da fırtına etkili oluyor!
        Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak İzmir, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'un kuzeyinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

        AA'da yer alan habere göre akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

