Alınan bilgiye, Midyat-Dargeçit karayolunun 10. kilometresinde 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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