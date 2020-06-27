AA

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Mardin İl Jandarma Komutanlığı'nca Derik ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda bir terörist sağ olarak yakalandı.

MÜHİMMAT VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

AA'da yer alan habere göre teröristle birlikte kalaşnikof piyade tüfeği, iki el bombası ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Bölgede operasyon devam ediyor.