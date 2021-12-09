Manisa merkezli FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün deşifresine yönelik soruşturma kapsamında örgütün, şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 2 kişi ile örgütün eğitim yapılanmasında faaliyet yürüttüğü belirlenen 3 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı İzmir ve Manisa'da yapılan operasyonda 5 kişi yakalandı.

AA'nın haberine göre; şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ele geçen dijital materyale el konuldu. Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.