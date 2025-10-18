Habertürk
        Manisa FK: 1 - Erzurumspor FK: 1

        Manisa FK: 1 - Erzurumspor FK: 1

        Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Manisa FK sahasında karşılaştığı Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kaldı

        Giriş: 18.10.2025 - 15:43 Güncelleme: 18.10.2025 - 15:45
        Manisa'da kazanan yok
        Stat: Manisa 19 Mayıs

        Hakemler: Gürcan Hasova, Eyüp Özer, Orhun Aydın Duran

        Manisa FK: Vedat Karakuş, Ayberk Karapo (Dk. 82 Umut Erdem), Bartu Göçmen, Herelle, Yusuf Talum, Cissokho, Toure (Dk. 46 Burak Süleyman), Kadir Kaan Yurdakul (Dk. 61 Muhammed Enes Kiprit), Benrahou (Dk. 81 Adekanye), Lindseth, Diony

        Erzurumspor FK: Orbanic, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Gerxhaliu, Giorbelidze, Baiye, Benhur Keser (Dk.87 Sylla), Crociata (Dk. 82 Murat Cem Akpınar), Rodriguez (Dk. 82 İlkan Sever), Mustafa Fettahoğlu (Dk. 74 Sefa Akgün) Eren Tozlu (Dk. 87 Hüsamettin Yener)

        Goller: Dk. 53 Diony (Manisa FK), Dk. 63 Rodriguez (Erzurumspor FK)

        Sarı kartlar: Dk. 11 Toure, Dk. 39 Kadir Kaan Yurdakul, Dk. 40 Yusuf Talum, Dk. 45+3 Ayberk Karapo, Dk. 90+4 Herelle (Manisa FK), Dk. 70 Baiye, Dk. 80 Rodriguez (Erzurumspor FK)

        Trendyol 1. Lig'in 10. haftasındaki Manisa FK-Erzurumspor FK karşılaşması 1-1 eşitlikle sona erdi.

        Habertürk Anasayfa