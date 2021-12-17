Manisa'da tarihi ikonalar ele geçirildi: 2 gözaltı

DHA

Manisa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir dışından kente tarihi ikonaların getirilip, aracı şahıslar üzerinden yurt dışına satılacağı ihbarını aldı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, takibe aldığı aracı Manisa girişinde durdurdu. DHA'nın haberine göre; araçta yapılan aramada bagaj kısmında bulunan inşaat malzemelerinin arasına gizlenmiş 5 adet tarihi ikona ele geçirildi. Şüpheli Y.Ş. ve İ.Ş. ise gözaltına alındı.