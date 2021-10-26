Manavgat'ta korkutan yangın!

DHA

Manavgat ilçesinin Kızıldağ Mahallesi Susuz mevkiinde, saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Bunun üzerine bölgeye karadan ve havadan ekipler sevk edildi.

DHA'nın haberine göre 1 uçak, 3 helikopter ve çok sayıda arazöz yangına müdahale etti. Dağlık alanda çıkan yangının rüzgarın da etkisiyle büyüme tehlikesi taşıdığı belirtildi.