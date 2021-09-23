Manavgat'ta aynı bölgede ikinci yangın!

Altınkaya Mahallesi'nin Zerk mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

AA'nın haberine göre, ilk etapta 2 uçak ve 8 helikopterle havadan, 7 arazözle de karadan müdahale edilen alevler söndürülmeye çalışılıyor.

Öte yandan, dün yine aynı bölgede yangın çıkmış, 1 dönümlük alan zarar görmüştü.