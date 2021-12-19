Malezya'da 30 binden fazla kişi tahliye edildi

AA

Channel News Asia'da yer alan habere göre, cuma gününden bu yana devam eden şiddetli yağışlar, nehirlerin taşmasına, çok sayıda ev ve iş yerinin sular altında ve trafikteki binlerce sürücünün de yollarda mahsur kalmasına yol açtı.

AA'da yer alan habere göre ülkede şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle en az 30 bin kişi tahliye edildi.

Başbakan İsmail Sabri Yakub, düzenlediği basın toplantısında, zarar görmüş evler ve altyapı için 100 milyon ringgit (yaklaşık 23,7 milyon dolar) tutarında yardımda bulunacaklarını belirtti.