Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli ve AFAD her gün Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremlerin merkez üssünü, saatini ve büyüklüğünü paylaşıyor. 19 Ekim Perşembe günü Kandilli ve AFAD tarafından açıklanan verilere göre Adıyaman Gölbaşı'nda ve Ege Denizi'nde deprem oldu. İşte 19 Ekim 2023 son dakika deprem haberleri...