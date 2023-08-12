12 Ağustos son depremler listesi Kandilli ve AFAD tarafından yayımlandı. Deprem olduğunu düşünen ve depremi hissedenler, "Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, merkez üssü neresi?" Sorularının yanıtını aramaya başladı. İşte 12 Ağustos 2023 Cumartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika depremler listesi...