Malatya’da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) edinilen bilgiye göre, saat 23.52 sıralarında Kale ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 11.18 km derinlikte olduğu aktarılırken kent merkezinde hissedilmedi.

SON DEPREMLER LİSTESİ