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        Haberler Gündem SON DAKİKA: Malatya deprem ile sarsılıyor! 12 Ağustos 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile şimdi deprem mi oldu?

        Malatya'da ardı ardına depremler! 12 Ağustos 2023 Kandilli ve AFAD son depremler

        Son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Malatya'da peş peşe meydana gelen depremler endişe yarattı. Dün akşamdan bu yana sarsılmaya devam eden Malatya'da bir deprem daha yaşandı. Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile depremlerin ayrıntıları belli oluyor. İşte, 12 Ağustos 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile "Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?" sorularının yanıtları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2023 - 18:55
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        • 1

          AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi gündemdeki yerini aldı. Bugün ülkemizin dört bir yanında çeşitli büyüklüklerde depremler meydana gelirken; Malatya gün boyu sarsılmaya devam etti. Malatya'da bugün 4 büyüklüğü üzerinde üç tane deprem meydana geldi. İşte 12 Ağustos 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...

        • 2

          MALATYA'DA DEPREMLER GÜN BOYU DEVAM ETTİ!

          Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 18.18’de 4.2 büyüklüğünde ve 9.13 KM derinliğinde bir deprem daha meydana geldi.

        • 3

          MALATYA'DA 4.8 VE 4.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREMLER

          AFAD verilerine göre, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi merkezli 4.8 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. AFAD, depremin 6.35 km derinlikte gerçekleştiğini bildirirken büyüklüğünü 4.8 olarak açıkladı. Deprem, Malatya'nın birçok ilçesinden hissedildi.

          4.8'lik depremin hemen ardından saat 16.40'da 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

        • 4

          10 AĞUSTOS 2023 KANDİLLİ VE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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