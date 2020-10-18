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Milletvekili Çalık, Malatya’da depremin en çok etkilediği ilçelerden Kale’de yaptığı toplantıda, 24 Ocak'ta yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'da ağır hasar ve acil yıktırılacak 7 bin 480 binadan bugüne kadar bin 205 tanesinin yıkıldığını ifade etti.

Çalık, binaların yıkım ve enkazının kaldırılmasıyla ilgili üç etap halinde ihale yapıldığını, acil yıktırılacak 2 bin 828 yapı sayısıyla Pütürge ilçesinin ilk sırada yer aldığını ve yıkımların sürdüğünü kaydetti. Çalık, Yeşilyurt ilçesine bağlı Hasanbey Mahallesinde bulunan 4K sitesinin 5 blokunda da yıkım çalışmalarının tamamlandığını, enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

"68 BİN BİNADA KESİN HASAR İNCELEMESİ YAPILDI"

Çalık, Malatya genelinde kesin hasarda incelenen toplam bina sayısının 68 bin 504 olduğunu belirterek, “Malatya’mızın 5 ilçesinde toplam kesin hasar bağımsız bölüm sayısı 234 bin 168, itiraz sonucunda incelenen bina sayısı 4 bin 304, itiraz sonucunda incelenen bağımsız bölüm sayısı 11 bin 164’dür.” ifadelerini kullandı.

"2 BİN KONUT TESLİM EDİLMİŞ OLACAK"

Çalık, “Depremden bir ay sonra TOKİ tarafından Battalgazi ilçemizin Orduzu Mahallemizin Gelincik Tepesinde 678 konutu kapsayan 1.bölge ile Pütürge ilçemizde 208 konutun yapımı hızlı bir şekilde başlatıldı. Ardından Orduzu Mahallemizin Gelincik Tepesinde 553 konutu kapsayan 2.bölge ile Kale ilçemizde 309 konutun yapımına geçildi. Sonrasında Orduzu Mahallemizin Gelincik Tepesinde 3.bölge olarak 296 konutun, Doğanyol, Kale ve Pütürge ilçelerimizde 200 adet köy evlerinin, Battalgazi ilçemizde eski Malatya mahallemize 495 konutun, Pütürge Tepehan bölgemize 96 konutun ve Pütürge ilçemizin merkezinde 105 adet köy evlerinin ihalesi, Doğanyol ilçemizin Gökçe mahallesine inşa edilecek 129 konut ile İsak ve Çolak mahallelerimize yapılacak 362 konutun ihalesi gerçekleştirilmişti. Yıl sonuna kadar 2 bin konutun yapımı tamamlanarak vatandaşlarımıza teslim edilmiş olacak” diye konuştu.

HAK SAHİBİ OLMAYANLARA SOSYAL KONUT

Çalık, Malatya genelinde Tarım-Köy projesi kapsamında yapılacak köy konut sayısının bin 500 olduğunu, hak sahipliliği ve yer seçimi çalışmaları yapılan kırsal kesimlerde hızlı bir şekilde konut yapımının sürdüğünü belirterek, “Ağır hasarlı olup hak sahibi olmayan vatandaşlarımıza da sosyal konut yapılacaktır. Bu kapsamda Doğanyol ve Pütürge ilçemizde 437 vatandaşımız sosyal konut talebinde bulunmuş, Battalgazi, Yeşilyurt ve Kale ilçelerimizde de sosyal konut talepleri çalışmaları yapılacaktır.” ifadelerini kullandı.